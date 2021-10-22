Иммунолог назвал способные обходить иммунитет штаммы коронавируса

Некоторые штаммы коронавируса способны лучше других обходить иммунную защиту организма. Лучше всего с этой задачей справляются «лямбда» и «бета»-штаммы, однако вакцина эффективна и против них. Такие варианты вируса в разговоре с «Лентой.ру» назвал иммунолог Николай Крючков.

«Можно сказать, очень предварительно, что “лямбда” и “бета”-линии немного лучше обходят иммунную защиту. “Дельта” тоже неплохо обходит, лучше, чем “альфа”, но при этом хуже, чем “гамма” и “лямбда”. При этом мы видим, что ”гамма” и “лямбда” меньше распространена в мире, чем “дельта”, и только в определенных странах, где она исходно появилась. И то “дельта” там потихонечку отъедает куски — это значит, что все таки да, она обходит иммунитет лучше, но заразность у нее, по всей видимости, сильно ниже», — сказал он.

По словам Крючкова, когда меняется ландшафт вакцинации и становится больше привитых людей, свойства вируса меняются.

«Заразность вирус потерять сильно не может, она сильно высокая уже — исходный был где-то 2 и 6,3, а “дельта” — где-то в районе 8. А новая линия, скорее всего, даст на 10-15 процентов выше, чем “дельта”. Я думаю, что предел там есть, и где-то, в зависимости от наших действий, он может быть на уровне 10-11 максимум. Трудно сейчас сказать, но в любом случае, уже таких скачков в два-два с половиной раза — такого не будет», — пояснил специалист.

Ранее Крючков заявил, что эффективность нерабочих дней может быть достигнута только при ответственном подходе самих граждан — ношении масок и перчаток, а также соблюдении социальной дистанции.

20 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В Москве режим нерабочих дней вводится досрочно — с 28 октября по 7 ноября.