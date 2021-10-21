Иммунолог назвал условие эффективности нерабочих дней

Мировая практика показывает, что одна неделя — недостаточный срок, чтобы серьезно отразиться на картине заболеваемости, заметил в разговоре с «Лентой.ру» иммунолог Николай Крючков. По его словам, эффективность данной меры может быть достигнута только при условии ответственного подхода самих граждан: ношения масок и перчаток и минимизации социальных контактов.

В Москве вводится режим нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Такой указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что в столице продлят ноябрьские выходные для сокращения заболеваемости COVID-19. В этот период приостановят работу организации сферы торговли и услуг, а также заведения общепита.

«Сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда нужно выбирать между плохим и очень плохим»

Картина заболеваемости на сегодняшний день очень похожа на ситуацию, с которой столкнулись москвичи зимой прошлого года, но тогда, по словам Крючкова, властям удалось оттянуть введение ограничительных мер до новогодних праздников.

«Именно благодаря им получился такой псевдолокдаун без ущерба для экономики, — объяснил иммунолог. — Но в текущей ситуации до праздников еще далеко, потому меры решили не откладывать. Тем не менее, мировая практика показывает, что эффективный локдаун длится три-четыре недели, так что, думаю, в нашем случае его тоже продлят, как минимум, на неделю».

Текущие ограничительные меры Крючков назвал «попыткой повторить локдаун весны 2020-го года». По его словам, данная мера будет оправдана, но только если граждане тоже ответственно подойдут к соблюдению противоковидных мер: снова начнут носить маски, ограничат перемещения на общественном транспорте.

«Да, для экономики все это может быть довольно болезненно. Но я это поддерживаю. Сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда нужно выбирать между плохим и очень плохим, потому при прочих равных локдаун — единственное логичное решение. Скоро появятся официальные данные о смертности, которые покажут, что с мая прошлого года избыточная смертность составила порядка 707 тысяч человек. Это рекордно. Говорят, что у нас равная избыточная смертность с США, но там и людей в два раза больше», — заметил Крючков.

На федеральном уровне режим нерабочих дней объявлен с 30 октября по 7 ноября, но главы субъектов наделены полномочиями расширять эти даты. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что общефедерального локдауна в стране не будет, и призвала граждан не путешествовать в период нерабочих дней.