Матвиенко предостерегла россиян от путешествий в нерабочие дни

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян воздержаться от путешествий в нерабочие дни в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нерабочие дни в ноябре не должны использоваться россиянами как отпуск, иначе пандемию не остановить», — предостерегла она.

Ранее, 19 октября, вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни.

Президент Владимир Путин поддержал ее предложение и заявил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Путин также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.