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Жителям Подмосковья объявили о новых ограничениях из-за COVID-19

Губернатор Воробьев установил в Подмосковье нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября
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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Жителям Московской области вслед за Москвой объявили о новых ограничениях из-за ситуации с COVID-19. Так, в период с 28 октября по 7 ноября в регионе устанавливаются нерабочие дни, говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Во время выходных дней будет приостановлена работа кафе, ресторанов, баров, кроме предприятий общепита, которые работают навынос и доставку. Также будет ограничена работа торговых центров, салонов красоты, бань, саун, фитнес-клубов и бассейнов.

Кроме того, в период с 28 октября по 7 ноября в Подмосковье не будут проводиться массовые спортивные и культурные мероприятия, в том числе в парках, ТРЦ, ночных клубах и дискотеках. Также приостанавливается работа кинотеатров, концертных залов и цирков.

С 8 ноября и до улучшения эпидемиологической ситуации в Московской области приостанавливается действие транспортных карт, предусматривающих бесплатный проезд для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания, если горожане еще не сделали прививку от COVID-19 или не переболели им.

Помимо этого, посещение театров и музеев допускается с ограничениями. Теперь жителям необходимо иметь QR-код, использовать маски, а также соблюдать требования Роспотребнадзора. В период с 25 октября 2021 года до 25 февраля обязаны перевести на дистанционную работу всех сотрудников старше 60 лет, кроме вакцинированных и переболевших.

С 28 октября по 7 ноября в школах Подмосковья устанавливаются каникулы, говорится в постановлении.

21 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице продлят выходные с 28 октября до 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19. В этот период приостановят работу организации сферы торговли и услуг, а также заведения общепита.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Президент Владимир Путин поддержал ее инициативу и заявил, что в настоящее время особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии».

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