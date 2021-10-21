Роспотребнадзор посоветовал оставаться дома на время нерабочих дней

Роспотребнадзор рекомендует оставаться дома и не планировать поездки в нерабочие дни

Роспотребнадзор рекомендует оставаться дома и не планировать никаких поездок на время нерабочих дней из-за эпидемиологической ситуации в стране. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Тем, кому необходимо пользоваться общественным транспортом и контактировать с людьми, напомнили, что нужно использовать маски и антисептики и по возможности избегать мест массового скопления людей.

«Постарайтесь максимально ограничить личные контакты, по возможности пользуйтесь услугами служб доставки товаров. Общайтесь с родственниками, друзьями и близкими по телефону или с помощью других средств связи. При необходимости передвигаться по городу используйте по возможности личный автомобиль или такси», — посоветовали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также отметили, что выходить из дома можно для прогулок на свежем воздухе.

21 октября стало известно, что в Москве продлят выходные с 28 октября до 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19.

19 октября Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Президент Владимир Путин поддержал ее предложение и заявил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Путин также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.