Собянин сравнил нерабочие дни в Москве с жаропонижающим при простуде

Собянин сравнил введение нерабочих дней в Москве с жаропонижающим при болезни

Нерабочие дни в нынешней ситуации с коронавирусом являются «жаропонижающим». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Это как температура при простуде. Если она становится слишком высокой, врачи требуют принять жаропонижающее средство. Само по себе оно не лечит, но дает организму передышку и позволяет собраться с силами», — сравнил он.

Собянин отметил эффективность нерабочих дней при высоком уровне заболеваемости. По его словам, эта мера позволяет в короткие сроки разорвать большое число цепочек распространения болезни.

Ранее градоначальник объявил о введении режима нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября. Он отметил, что в этот период будет приостановлена работа организаций сферы торговли и услуг, а также заведений общепита.

В Москве за последние сутки зарегистрировали 7897 случаев заражений коронавирусом. Общее число заразившихся в России за сутки составило 36 339.