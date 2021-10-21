В Москве приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых

В Москве в связи с введением домашнего режима для пожилых граждан в возрасте от 60 лет приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Ограничительные меры введут с 8 ноября. Мэр также подчеркнул, что социальные карты москвичей, переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев или прошедших вакцинацию не будут заблокированы. Остальные горожане смогут разблокировать свои социальных карты после вакцинации первым компонентом.

Собянин попросил отнестись к такому решению с пониманием. Блокировка соцкарт для находящихся на домашнем режиме пожилых людей поможет сохранить им здоровье, резюмировал градоначальник.

В четверг, 21 октября, Сергей Собянин объявил в столице нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября, а также анонсировал посещение театров и музеев города по QR-кодам.