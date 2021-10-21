Матвиенко оценила необходимость введения общефедерального локдауна

Общефедеральный локдаун из-за пандемии коронавируса в России вводить не надо, в нем нет необходимости. Так ситуацию оценила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

«Я полагаю, что локдаун не следует принимать и нецелесообразно, в этом нет необходимости», — сказала Матвиенко. По ее словам, у руководителей регионов есть полномочия для введения тех или иных ограничений в случае необходимости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 28 октября по 7 ноября нерабочими. В этот период приостановят работу организации сферы торговли и услуг, а также заведения общепита, не будут работать центры «Мои документы».

В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Губернаторам регионов, в которых отмечается высокая заболеваемость коронавирусом, он поручил оценить обстановку и ввести нерабочие дни уже с 23 октября.

