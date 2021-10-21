В Москве приостановят работу МФЦ на время длинных выходных

В Москве с 28 октября по 7 ноября приостановят работу МФЦ

В Москве с 28 октября по 7 ноября будет приостановлена работа МФЦ, госуслуги в этот период будут оказываться онлайн. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, его цитирует ТАСС.

Столичный градоначальник пояснил, что плановая медицинская помощь в мегаполисе в период длинных выходных будет оказываться в полном объеме.

Собянин добавил, что продажу товаров и оказание услуг дистанционным способом в Москве не будут ограничивать.

С 8 ноября в Москве вводятся QR-коды для посещения мероприятий с участием более 500 человек, заявил Собянин. Также театры и музеи будут работать с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.