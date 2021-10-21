Иммунолог оценил заразность нового варианта коронавируса AY.4.2

Радикальные скачки заразности коронавируса из-за появления нового варианта «дельта»-штамма AY.4.2 вряд ли возможны, потому что вирус ограничен эволюционно. Так ситуацию с появлением AY.4.2 в разговоре с «Лентой.ру» оценил иммунолог Николай Крючков.

«У вируса нет таких резервов, чтобы в разы увеличивать свою заразность. А небольшие увеличения могут быть. Но это предварительные данные, это может быть 10 процентов, или 15-20. Есть некий диапазон, в рамках которого заразность выше, но насколько точно сказать нельзя, но можно сказать, что не слишком сильно выше», — сказал специалист.

Крючков добавил, что резкого роста заболеваемости из-за появления нового варианта коронавируса также ждать не стоит, поскольку уже существует очень заразный вариант «дельта» и другие, отделившиеся от него.

«То есть у нас уже есть сильный соперник. Да, может появиться еще более сильный, но не настолько. Это сейчас не главный момент. Главный момент — адаптация к вакцинам», — пояснил он.

Как заявили в Роспотребнадзоре, применяемые в настоящее время в России вакцины достаточно эффективны против нового варианта коронавируса AY.4.2. О его появлении в стране стало известно ранее 21 октября.