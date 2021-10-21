Вирусолог оценил вероятность вытеснения «дельты» новым вариантом коронавируса

Вероятность, что новый вариант коронавируса AY.4.2 вытеснит «дельту» и станет доминирующим, существует, но надо следить за динамикой его распространения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«Скорость распространения AY.4.2 сравнима с таковой у дельты... За этим надо внимательно следить, и не только для AY.4.2, но и для всех штаммов. Для этого в регионах России нужно секвенировать (определять последовательность РНК генома — прим. «Ленты.ру») гораздо больше клинических образцов, чем делается сейчас», — сказал он.

Ранее Аграновский заявил, что новый вариант коронавируса может быть на 10-15 процентов заразнее «дельта»-штамма. Он уточнил, что пока нет никаких данных о том, что AY.4.2 вызывает другие симптомы и более летален.

О появлении в России нового варианта коронавируса AY.4.2 стало известно ранее 21 октября. Как заявили в Роспотребнадзоре, это — один из множества ответвлений линии дельта, которая может иметь некоторые преимущества перед исходной и другими версиями вируса.