Вирусолог сравнил новый вариант коронавируса AY.4.2 с «дельта»-штаммом

Новый вариант коронавируса AY.4.2 может быть на 10-15 процентов заразнее «дельта»-штамма. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«По данным статьи в Financial Times, он на 10-15 процентов заразнее дельты. Для сравнения, штамм "дельта" в два раза — на 100 процентов — заразнее нулевого, уханьского штамма», — сказал он.

При этом, по словам специалиста, пока нет никаких данных о том, что AY.4.2 вызывает другие симптомы и более летален.

Ранее сообщалось, что в России выявили новый вариант коронавируса AY.4.2. Как рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, данная разновидность обнаруживается на территории страны в единичных случаях. Он пояснил, что речь идет об одном из множества ответвлений варианта «дельта»-линии, но она может иметь преимущества перед исходной и остальными версиями вируса.