Путин назвал последствия принудительной вакцинации от коронавируса

Владимир Путин: при принуждении к вакцинации от коронавируса люди будут покупать справки

Президент России Владимир Путин заявил, что выступает против принуждения к вакцинации от коронавируса, потому что люди могут его обойти и начнут покупать справки. Об этом он заявил на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства рассказал, как многократно слышал, что граждане других стран делают прививку российской вакциной «Спутник V», а у себя на родине покупают справку о прививке Pfizer.

«Известная фраза, что над законами думают сотни и тысячи людей, а над тем, как их обойти, думают миллионы. И они, как правило, выигрывают», — сказал Путин.

Как добавил президент, лучше убеждать людей, что вакцинация лучше болезни, и объяснять, что есть два варианта развития событий: сделать прививку или переболеть. Он отметил, что важно действовать убедительно и показывать все на примерах.

Ранее Путин заявил, что смертность от осложнений, вызванных коронавирусом, сравнима с потерями в Первой мировой войне. По его словам, более 4,9 миллиона человек погибли от осложнений, связанных с COVID-19. Он указал, что в России сложная эпидемиологическая ситуация, так как темпы распространения инфекции выросли, а темпы вакцинации остаются низкими.