Путин оценил причины социального раздражения в период пандемии коронавируса

Резкая реакция молодежи в ряде стран мира на ограничения из-за пандемии показала, что инфекция стала лишь поводом, причина социального раздражения и недовольства лежит намного глубже. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

Во время своего выступления Путин также напомнил, что в период пандемии коронавируса мировое сообщество хрупко и уязвимо. По его словам, главными целями стало обеспечение безопасного существования людей и стрессоустойчивости.

Он также предупредил, что существующие сейчас социально-экономические проблемы разных стран обострились до такой степени, при которой в минувшие времена случались потрясения мирового масштаба. Путин указал, что существующая модель капитализма исчерпала себя.