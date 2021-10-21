Президент России Владимир Путин описал ситуацию в мире китайской поговоркой. Слово «кризис» состоит из двух иероглифов — опасность и возможность, заявил глава государства на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

В России же говоря «борись с трудностями умом, а с опасностями опытом», добавил глава государства. По его словам, кризис, с которым мы имеем дело в настоящее время — концептуальный, даже цивилизационный. По сути это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на земле, уточнил президент России.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России сложная ситуация с коронавирусом, темпы распространения инфекции выросли, а темпы вакцинации остаются невысокими. По его утверждению, необходимо расширить объемы тестирования на COVID-19 в в России. Он уточнил, что нельзя допустить ситуации с коронавирусом, как в Европе, когда по несколько суток пациентов держат на ИВЛ в скорых.