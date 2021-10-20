Путин рассказал о лежащих на ИВЛ в машинах скорой помощи пациентах за границей

Путин заявил, что за границей некоторые пациенты лежат на ИВЛ в машинах скорой помощи

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом, обратил внимание на то, что за границей пациенты лежат на аппаратах ИВЛ в машинах скорой помощи. Трансляцию совещания ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

«Нельзя допустить в России ситуации с коронавирусом, как в Европе, когда по несколько суток пациентов держат на ИВЛ в скорых», — сказал глава государства, призвав наращивать темпы тестирования на COVID-19 в России.

Также в ходе совещания Путин одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой об объявлении в России с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. При этом зарплата работников должна быть сохранена, отметил он.

В 35 регионах России фиксируется подъем заболеваемости COVID-19. Голикова заявила, что это связано с недостаточным уровнем вакцинации населения.