Путин призвал не допустить ситуации с нехваткой мест в больницах

Путин: не должно быть такого, чтобы пациенты с COVID-19 не могли попасть в больницу

В России не должно быть такого, чтобы пациенты с COVID-19 не могли попасть в больницу несколько суток. Об этом во время совещания с членами правительства заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что властям необходимо принять оперативные и адекватные меры по борьбе с коронавирусом, чтобы защитить жизнь и здоровье россиян.

Владимир Путин привел в пример ситуацию с COVID-19 в Европе, когда врачам из-за нехватки коечного фонда приходилось держать пациентов на ИВЛ в машинах скорой помощи.

Ранее президент поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Он подчеркнул, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии».