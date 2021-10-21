Путин сравнил смертность от коронавируса с потерями в Первой мировой войне

Путин: смертность от пандемии COVID-19 можно сравнить с потерями в Первой мировой войне

Президент России Владимир Путин сравнил смертность от осложнений от коронавирусной инфекции с потерями в Первой мировой войне. Об этом он заявил на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», цитату приводит корреспондент «Ленты.ру».

Политик напомнил, что более 4,9 миллионов человек погибли от осложнений пневмонии COVID-19. «Эти страшные цифры сравнимы и даже превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны», — добавил Путин.

Путин также заявил, что в России сложная ситуация с коронавирусом: темпы распространения инфекции выросли, а темпы вакцинации остаются невысокими. По его словам, необходимо расширить объемы тестирования на COVID-19 в России. Он уточнил, что нельзя допустить ситуации с коронавирусом, как в Европе, когда по несколько суток пациентов держат на ИВЛ в скорых.

По данным университета Джона Хопкинса, во всем мире зафиксировано более 242 миллионов заражений.