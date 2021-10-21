Путин оценил итоги революционных потрясений в России в XX веке

Революционные потрясения в XX веке дважды привели к распаду российского государства. Такую оценку им дал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии в рамках XVIII Ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Революция — путь не выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса», — заявил он.

Глава государства рассказал, что проблемы, с которыми столкнулась Россия сто с небольшим лет назад, были серьезными, но не более, чем в других странах, «однако революционные потрясения привели к срыву, к распаду великой страны».

«История повторилась 30 лет назад, когда потенциально очень мощная держава вовремя не вступила на путь необходимых гибких, но обязательно продуманных преобразований, и в результате пала», — напомнил Путин.

Ранее президент заявил, что у России закончился лимит на революции. При этом глава государства уверен, что политической системе страны необходимо спокойное и стабильное развитие, «без всяких выбросов негативных эмоций».