Володин предупредил о гибельности еще одной революции для России

Россия, которая преодолела трагические потрясения в период революционных событий 1917 года и во время распада СССР в 1991 году, не сможет пережить еще одной революции, популизм и демагогия отдельных политиков в ходе текущей предвыборной кампании носит разрушительный характер. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, сообщает в понедельник, 6 сентября, РИА Новости.

«Когда мы говорим о стратегии развития, нам надо понимать, что это возможно только в том случае, если мы будем защищены от таких потрясений», — отметил он.

Он добавил, что столь же разрушительны бездействие и равнодушие. Первое, по его словам, стало причиной революции 1917 года, а второе, в сочетании «с предательством элит, монополией одной партии, привела к развалу Советского Союза».

Говоря о распаде СССР, Володин также согласился с тем, что это произошло из-за того, что «были полки пустые», «потому что, когда нечем кормить детей, семью, вряд ли кто-то пойдет защищать тех лидеров, которые до этого довели страну».

«Почему так получилось, что страна распалась и никто не вышел защищать ее? КПСС обладала монопольным правом на власть, в ее рядах было 20 миллионов членов партии, но никто из того передового отряда наших граждан тоже не вышел защищать страну», — задался вопросом Володин, указав, что важно дать ответы на данные вопросы, «чтобы это не повторилось».

Ранее сообщалось, что, вспоминая обстоятельства распада СССР, Вячеслав Володин увидел сходство последнего советского лидера Михаила Горбачева и деятелей Временного правительства, которое пришло к власти после свержения последнего российского императора Николая II.

Советский Союз распался после заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые разделили единое государство. В ходе этих событий президент СССР Михаил Горбачев отказался от борьбы и был отстранен от власти.

Распад Российской империи начался после свержения последнего русского царя Николая II в феврале 1917 года. В последующие несколько месяцев в стране существенно усилились процессы дезорганизации в экономике, государственном управлении и в военной сфере, что в условиях участия России в Первой мировой войне имело фатальные для государства последствия. В октябре 1917 года Временное правительство было свергнуто большевиками, которые ценой значительных территориальных уступок заключили сепаратный мир, необходимый им для удержания власти.