Путин заявил об исчерпании Россией лимита на революции

Президент Путин считает, что у России закончился лимит на революции

У России закончился лимит на революции, заявил президент страны Владимир Путин. Об этом сообщает в среду, 13 октября, РИА Новости.

При этом глава государства уверен, что политической системе страны необходимо спокойное и стабильное развитие, «без всяких выбросов негативных эмоций».

О гибельности для России еще одной революции также говорил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, страна, которая преодолела трагические потрясения в период событий 1917 года и во время распада СССР в 1991 году, не сможет пережить нечто подобное снова.

Ранее Владимир Путин заявил, что, если бы не два распада страны, произошедшие в XX веке, население России, по некоторым оценкам, сейчас достигало бы 500 миллионов человек.