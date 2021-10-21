Путин описал ситуацию в мире поговоркой «своя рубашка ближе к телу»

Подход других стран по принципу «своя рубашка ближе к телу» окончательно стал нормой и никто не пытается это скрывать, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»

По словам российского лидера, зачастую таким подходом «даже кичатся», выставляя его напоказ. При этом он считает, что дело не столько в злой воле других государств, так как каждое правительство отвечает только перед своими согражданами.