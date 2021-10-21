Путин заявил о необходимости решать глобальные проблемы на уровне ООН

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости решать глобальные проблемы на наднациональном уровне. Об этом он высказался на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

При этом, по словам российского лидера, решение существующих международных проблем предполагает передачу суверенитета наднациональным структурам, к которому не готов ни одна страна. Путин отметил, что ООН в такой ситуации, в условиях турбулентного мира несет дух умеренного консерватизма и может помочь всем государствам.

Президент России призвал составить на уровне ООН список всех международных вызовов и угроз и призвать к их решению специалистов из разных стран. Он отметил, что ООН остается для всего мира непреходящей ценностью, которую необходимо сохранить и реформировать.

В своем выступлении Путин сравнил смертность от коронавируса с потерями в Первой мировой войне. Он напомнил, что от осложнений, вызванных COVID-19 уже погибли 4,9 миллионов человек. Президент России отметил, что «эти страшные цифры даже превосходят военные потери участников Первой мировой».