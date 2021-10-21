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Путин напророчил усугубление кризиса продовольствия в мире

Президент Путин: кризис продовольствия будет усугубляться в ближайшее время
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Фото: Евгений Паулин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин напророчил усугубление кризиса продовольствия в мире. Об этом он заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«В ряде государств и даже целых регионов периодически возникает кризис продовольствия, но есть все основания полагать, что этот кризис будет усугубляться в ближайшее время», — сказал президент.

Рост цен на продукты питания в мире стал максимальным с 1970-х годов. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), мировые цены на продукты питания в августе выросли на 33 процента по сравнению с прошлым годом и побили рекорд за 60 лет. Основной причиной стало увеличение стоимости растительного масла, зерновых культур и мяса.

Глава американского продовольственного концерна Kraft Heinz Мигель Патрисио объяснил, что для роста цен есть несколько причин: сбои в поставках и неудовлетворенный спрос. Кроме того, удорожание энергии повысило издержки производителей. Патрисио уверен, что цены на еду будут расти и дальше, ведь население планеты растет, а площадь земли, где можно выращивать продукты питания не увеличивается.

Еще одним поводом для роста цен станет борьба человечества против изменений климата. Стремление спасти планету от последствий глобального потепления приведет к неминуемому росту цен практически на все товары по всему миру. Государства вынуждены вводить дополнительные ограничения, чтобы стимулировать производство к экологической трансформации, которая потребует дополнительных расходов и приведет к так называемой «зеленой инфляции».

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