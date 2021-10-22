В Роспотребнадзоре назвали пожизненный медотвод к вакцинации от COVID-19

Единственным пожизненным медотводом к вакцинации от коронавирусной инфекции может быть только тяжелая аллергическая реакция на препарат или его компоненты. Такой медотвод назвала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в беседе с ТАСС .

К таким аллергическим реакциям врач отнесла анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температуру тела выше 40 градусов, инфильтрат более восьми сантиметров в диаметре. Остальные противопоказания к вакцинации от COVID-19 Руженцова назвала временными.

Специалист посоветовала гражданам с медотводом к вакцинации особо тщательно соблюдать все имеющиеся рекомендации для профилактики заболевания, избегать мест скопления людей и контактов с теми, кто может быть больным или вирусоносителем. О применении каких-либо профилактических препаратов следует посоветоваться с лечащим врачом, добавила она.

Ранее врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал «Ленте.ру», что слишком частая ревакцинация может привести к так называемому иммунному параличу, отсутствию реакции организма на возбудитель. По его словам, лучше всего проводить повторную вакцинацию не ранее чем через год после прошлой прививки по аналогии с вакцинацией от гриппа.