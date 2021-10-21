Врач дал рекомендации по частоте ревакцинации

Слишком частая ревакцинация может привести к так называемому иммунному параличу, отсутствию реакции организма на возбудитель, рассказал «Ленте.ру» врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. По его словам, лучше всего проводить повторную вакцинацию не ранее чем через год после прошлой прививки.

Слишком частая ревакцинация от COVID-19 может дать обратный эффект и вызвать «иммунологический паралич». О такой опасности предупредил президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев. Поэтому он рекомендовал россиянам проводить ревакцинацию минимум через полгода после последней прививки. Черешнев также призвал граждан не перебарщивать с ревакцинацией. По его словам, таким образом можно истощить иммунную систему, и на фоне гипериммунизации возникнет обратный эффект — разовьется вторичный иммунодефицит.

Перенапряжение иммунитета

По словам Кондрахина, когда регулярно используется один и тот же метод профилактики заболевания, игнорируются временные рамки, высока вероятность того, что иммунный ответ прекратится, разовьется толерантность и организм начнет привыкать к постоянной агрессии.

«При слишком частой ревакцинации организм может адаптироваться: вакцина перестанет им считаться возбудителем, а, когда уже появится настоящий возбудитель, антител, чтобы его уничтожить, просто не окажется, — объяснил специалист. — Организм нельзя бесконечно и бесконтрольно стимулировать, поскольку так мы просто истощаем механизмы его защиты».

Врач напомнил, что россияне традиционно вакцинируются от гриппа раз в год, все остальное время организм отдыхает. По его мнению, такой же временной промежуток был бы идеален и в случае коронавируса.

«Лучше было бы получить вакцину, которая даст защиту на год. Проблема, конечно, в том, что коронавирус, в отличие от гриппа, так и не стихает, но даже ВОЗ говорит о том, что лучше не спешить ревакцинировать людей, а предоставить препарат тем, кто не получил еще ни одной дозы», — подытожил Кондрахин.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что отсутствие антител к COVID-19 после вакцинации двумя разными препаратами может говорить о «редкой иммунологической поломке».