Иммунолог предупредил россиян об опасности частой ревакцинации от COVID-19

Иммунолог Черешнев: слишком частая ревакцинация может дать обратный эффект

Слишком частая ревакцинация от COVID-19 может дать обратный эффект и вызвать иммунологический паралич. О такой опасности предупредил президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев, его цитирует ТАСС.

Поэтому он рекомендовал россиянам проводить ревакцинацию минимум через полгода после последней прививки.

Черешнев также призвал граждан не перебарщивать с ревакцинацией. По его словам, таким образом можно истощить иммунную систему, и на фоне гипериммунизации возникнет обратный эффект — разовьется вторичный иммунодефицит.