Российский эпидемиолог объяснил отсутствие иммунитета к COVID-19 после прививки

Эпидемиолог Горелов: отсутствие антител после прививки говорит об иммунологической поломке

Отсутствие антител к COVID-19 после вакцинации двумя разными препаратами может говорить о «редкой иммунологической поломке». Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, его слова приводит ТАСС.

По мнению специалиста, в случае, если человек сделал прививку, и у него не выработалось иммунитета, то необходимо обратиться к иммунологу.

«Если вы поменяли два вакцинных препарата и у вас ноль антител — у вас редкая иммунологическая поломка», — объяснил Горелов. Также он добавил, что тесты на определение антител к коронавирусу необходимо делать только для научных целей.

Тестировать на антитела к COVID-19 нужно, чтобы следить за распространением вируса и планировать дальнейшие действия по остановке пандемии.

Ранее директор по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что у вакцинированных от коронавируса россиян и у тех, кто переболел COVID-19, антитела могут не сформироваться из-за наличия T-клеточного иммунитета.