Врач рассказал о последствиях нерабочих дней

Даже такая крайняя мера, как нерабочие дни, не сможет повлиять ни на заболеваемость, ни на смертность в ближайшие недели, результат можно будет увидеть только через 21 день, считает иммунолог Николай Крючков. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что в ближайшее время, в том числе в первые дни нерабочей недели, москвичи увидят рост смертности из-за перегрузки системы здравоохранения.

С 28 октября в Москве ужесточаются противоэпидемические меры. Будут закрыты все непродовольственные магазины, кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы и ряд других заведений.

Последний способ

Неделя, по мнению Крючкова, — очень небольшой срок, чтобы сбить рост заболеваемости. Этой меры хватит только на то, чтобы немного уменьшить пик, растянуть плато и ускорить падение.

«По моему прогнозу, на локдаун уйдет еще половина-треть регионов нашей страны. В первую очередь, это стоило бы сделать Петербургу: у него намного меньше ресурсов, реанимационные койки уже закончились, больничных осталось только 4-5 процентов. Да, они пытаются как-то укомплектоваться, но рук все равно не хватает. Надо понимать, что локдаун скажется не сразу, а только недели через три, на ближайшее время это не повлияет никак. Кроме того, думаю, нас ждет резкое увеличение количество смертей из-за перегрузки системы здравоохранения. Этого, к сожалению, не избежать. И локдаун — единственная оставшаяся мера, способная хоть как-то на это повлиять», — заключил специалист.

На федеральном уровне режим нерабочих дней объявлен с 30 октября по 7 ноября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что общефедерального локдауна в стране не будет, и призвала граждан не путешествовать в период нерабочих дней.