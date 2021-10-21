Гинцбург назвал причину заболевания людей с липовыми сертификатами о вакцинации

Россияне, купившие поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса, подсознательно думают, что привиты и уже защищены от COVID-19, однако при контакте с вирусом заражаются и переносят болезнь в тяжелой форме. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал создатель вакцины «Спутник V», директор Института имени Гамалеи академика РАН Александр Гинцбург.

Он отметил, что после приобретения липового сертификата у людей меняется поведение и психология. «Они думают подсознательно, что они провакцинированы, и менее себя охраняют. И вот эти люди заболевают, и, как правило, очень тяжело. Это беда», — пояснил он. Гинцбург призвал не покупать сертификат, назвав это сумасшествием, и попросил россиян не обманывать себя.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский объяснил причину ухудшения ситуации с COVID-19 в России. По его мнению, оно связано с мошенничеством и антипрививочниками. Вирусолог пояснил, что эпидемиологическая обстановка в стране ухудшается из-за граждан, которые покупают поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Он призвал к мягкому давлению и последовательной борьбе с поддельными сертификатами.