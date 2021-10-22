Москвичам объяснили введение ограничений по COVID-19

Мэр Москвы Собянин: QR-коды вводятся, чтобы люди постепенно привыкли к вакцинации

Введение QR-кодов необходимо, чтобы люди постепенно привыкали к вакцинации от коронавируса. В свою очередь нерабочие дни дают срочный разрыв цепочек заболеваемости — это разные вещи, объяснил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет РИА Новости.

По словам градоначальника, летом 2021 года введенные QR-коды принесли падение доходов у столичных ресторанов от 20 до 80 процентов. Подобные меры необходимо вводить точечно, добавил Собянин.

Ранее мэр столицы заявил, что Москва может выйти на пиковые значения по заболеваемости COVID-19 в конце текущей недели.

В четверг, 21 октября, Сергей Собянин объявил о введении режима нерабочих дней в столице в период с 28 октября по 7 ноября. Градоначальник добавил, что в этот период будет приостановлена работа организаций сферы торговли и услуг, а также заведений общепита.

Кроме того, мэр Москвы анонсировал посещение театров и музеев города по QR-кодам. По его словам, максимальная заполняемость театров и музеев устанавливается на уровне 50 процентов. Также обязательным для посетителей станет использование защитных масок.