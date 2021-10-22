Москвичи выстроились в гигантские очереди за прививкой от COVID-19

В ТЦ в центре Москвы люди выстроились в гигантские очереди за прививкой от COVID-19

В торговом центре «Океания», расположенном на Кутузовском проспекте в центре Москвы, людям приходится ждать по несколько часов в очереди на прививку от коронавируса. Об этом сообщает издание «Подъем».

Сотрудники ТЦ рассказали, что помогают всем желающим привиться. Гигантские очереди наблюдаются два последних дня. Сотрудники объяснили такой ажиотаж введением QR-кодов и новыми ограничительными мерами по коронавирусу.

Кроме того, в пятницу, 22 октября, москвичи выстроились в очереди в пункте вакцинации в торговом центре «Парк Хаус». В некоторых столичных поликлиниках запись на вакцинацию от COVID-19 расписана на несколько дней вперед.

21 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября, а также анонсировал посещение театров и музеев города по QR-кодам. Градоначальник добавил, что максимальная заполняемость театров и музеев устанавливается на уровне 50 процентов. Вдобавок обязательным для посетителей станет использование защитных масок.