Проценко: нерабочие дни в Москве могут предотвратить несколько циклов заражений COVID-19

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко объяснил необходимость нерабочих дней, объявленных для стабилизации ситуации с COVID-19. Об это он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в данный момент без паузы никак нельзя, нерабочие дни в Москве могут предотвратить несколько циклов заражений.

«Тут альтернатив-то и нет: либо все массово идут вакцинироваться, либо так же массово начинают болеть и нарабатывать собственный иммунитет. При втором варианте все менее прогнозируемо и контролируемо, чем при первом», — написал Проценко.

Главный врач заявил, что в «красной зоне» в больницах России идет настоящая война. По его мнению, нерабочие дни будут повторяться вновь и вновь, пока в обществе не выработается коллективный иммунитет. Врач призвал включить голову: носить маски в общественных местах и изолироваться от окружающих в случае симптомов ОРВИ.

«Мы уже потеряли слишком много времени!» — констатировал Проценко.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Согласно документу, руководители регионов России могут ввести дополнительные выходные с сохранением зарплаты до 30 октября, а также после 7 ноября.