Минпросвещения направило регионам рекомендацию о каникулах в школах

Министерство просвещения направило рекомендацию в регионы о каникулах для учеников с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, в эти дни во многих российских школах проходят плановые каникулы, поэтому учебный процесс не должен пострадать. В других школах, где даты не совпадают с запланированным отдыхом, необходимо скорректировать план так, чтобы впоследствии учебный процесс не пострадал, заявил министр.

«В данный период важно сконцентрироваться на защите здоровья», — подчеркнул Кравцов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Согласно документу, руководители регионов России могут ввести дополнительные выходные с сохранением зарплаты до 30 октября, а также после 7 ноября.