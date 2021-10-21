Минпросвещения объявит каникулы во всех российских школах

Минпросвещения: во всех российских школах с 30 октября по 7 ноября объявят каникулы

Во всех школах России с 30 октября по 7 ноября включительно объявят каникулы. Об этом сообщили в Министерстве просвещения, передает ТАСС.

В министерстве сообщили, что ведомство готовит документ, согласно которому школам рекомендуется объявить каникулы. Их нужно добавить к каникулярным дням, которые идет по графику.

Также во время нерабочих дней в детских садах и яслях организуют дежурные группы.

19 октября Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Президент поддержал ее предложение и заявил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Путин также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.