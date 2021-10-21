В России оценили запас вакцин от коронавируса

Глава Минпромторга Денис Мантуров оценил запас вакцин от коронавируса в России. Он отметил, что препарата хватит минимум на два месяца. Об этом в четверг, 21 октября, пишет РИА Новости.

Министр также уточнил, что до конца 2021 года российские производители хотят выпустить в гражданский оборот более 300 миллионов доз вакцин от COVID-19. На сегодняшний день, по словам Мантурова, «накопленным итогом» в оборот введено около 95 миллионов доз всех вакцин с учетом однокомпонентного «Спутника Лайт».

Ранее Роспотребнадзор предупредил о возможном подъеме заболеваемости из-за новой разновидности штамма коронавируса AY.4.2, который был обнаружен в России. В беседе с «Лентой.ру» Камиль Хафизов — руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии ведомства — рассказал, что все отечественные вакцины от коронавируса достаточно эффективны против нового штамма.