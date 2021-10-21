Онищенко назвал предложение Минпросвещения продлить каникулы возвратом в СССР

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко позитивно оценил предложение Министерства просвещения продлить каникулярную неделю до десяти дней, назвав такую инициативу возвратом к традициям школьных каникул в СССР. Он добавил, что если ситуация с COVID-19 будет ухудшаться, то, по его мнению, детей придется переводить на дистанционное обучение. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Во всех школах России с 30 октября по 7 ноября включительно объявят каникулы. В Минпросвещения сообщили, что ведомство готовит документ, согласно которому школам рекомендуется объявить каникулы. Их нужно добавить к каникулярным дням, которые идут по графику. Также во время нерабочих дней в детских садах и яслях организуют дежурные группы.

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Онищенко напомнил, что в Советском Союзе каникулы были значительно длиннее, чем сейчас. «Когда я в школе учился, я прекрасно помню, что первая четверть у нас заканчивалась 25 октября и каникулы длились до 10 ноября, заканчивались на День милиции. Это как раз тот период, который нужен, он отработан не одним поколением и учителей, и учеников. Лет десять назад это поменялось. Дали право директорам школ самим решать, когда отпускать детей на каникулы», — уточнил он.

Онищенко поприветствовал решение Минпросвещения и заявил, что в нынешней ситуации оно выглядит логичным. «То, что сегодня рекомендуется Минпросом, — это естественный ход событий. Школа всегда была местом уязвимым, учитывая то, что мы все 17 миллионов детей собираем в 56 тысячах зданий, и девять месяцев в году они находятся там большую часть суток, от пяти до 12 часов, в классах по 50 квадратных метров сидят по 20-30, а бывает и по 40 человек. То есть это место, где идет активное проэпидемичивание, не только «короной», но и гриппом и так далее. Такое воспоминание Минпроса о добром старом прошлом, когда в это время были каникулы, оказалось очень кстати», — добавил бывший главный санитарный врач России.

По мнению Онищенко, в дальнейшем директорам школ придется самостоятельно решать, когда выпускать детей обратно в классы. Он порекомендовал им ориентироваться на эпидемическую ситуацию. «Если в Москве это нужно будет до 10-го [ноября] продлевать, судя по сегодняшней заболеваемости, а где-нибудь в Красноярском крае, там можно и пораньше. Да даже в пределах одной области можно по-разному делать. В том же Красноярске сейчас ситуация отличается от какого-нибудь поселка в области. Это правильно и разумно сделано», — подчеркнул Онищенко.

Он заявил, что в этом вопросе должна быть синергия между образовательным и медицинским процессами. Онищенко подчеркнул, что расслаблять детей в любом случае не следует. В случае, если эпидемическая ситуация продолжит ухудшаться, бывший санитарный врач страны предложил перевести детей на дистанционное обучение.

19 октября Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Президент России Владимир Путин поддержал ее предложение и заявил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Он также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.

Глава государства отметил, что в случае необходимости режим нерабочих дней можно будет продлить и после 7 ноября. Он призвал сохранить заработную плату и подчеркнул, что правительству следует поддержать бизнес в связи с вводимыми ограничениями.