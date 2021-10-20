Ученые рассказали о проблемах у беременных после первой прививки от COVID-19

Американские ученые Университета Дьюка (штат Северная Каролина) провели исследование, которое показало, что у беременных и кормящих женщин падает иммунитет в ответ на первую дозу вакцины от коронавируса. Его результаты опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

По данным исследователей, после первой дозы вакцины компании Moderna и препарата от фирмы Pfizer и BioNTech у беременных и кормящих женщин возникли проблемы — снизился титр антител и в целом стал наблюдаться более слабый иммунный ответ в сравнении с женщинами, которые не беременели в последнее время. Однако после полного прохождения вакцинации различия между небеременными, кормящими и беременными женщинами оказались минимальными. Кроме того, у кормящих женщин наблюдалось повышенное число NK-клеток, которые в том числе отвечают за работу врожденного иммунитета.

Каждая из кормящих и беременных женщин, которые участвовали в исследовании, сделали прививки против COVID-19 в последнем триместре, что, по мнению ученых, могло повлиять на сниженный иммунный ответ после первой дозы препарата. «Данные результаты подразумевают, что вакцинация на более ранних стадиях беременности и бустерная доза позднее помогут максимизировать передачу антител через плаценту и грудное молоко», — рассказали ученые.

Ранее исследователи из университетской больницы Льежа в Бельгии заявили, что взрослые и дети в равной степени подвержены заражению COVID-19, но у детей почти в четыре раза больше шансов перенести коронавирус бессимптомно. При этом взрослые часто передают вирус другим ровесникам, в то время как дети заражаются от других детей.