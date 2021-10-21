Российский врач заявил о необходимости двухнедельных выходных из-за COVID-19

Иммунолог Николай Крючков заявил, что недели выходных, о которой объявил президент России Владимир Путин, недостаточно с точки зрения эпидемиологии. Об этом он заявил в эфире телеканала НТВ, запись которого появилась в Telegram.

«Думаю, что правильнее говорить о двухнедельном сроке», — заявил Крючков. По его словам, именно период выходных сроком в 14 дней потребуется для того, чтобы волна заболеваемости COVID-19 спала. Также, убежден Крючков, необходимо разработать комплекс мер, который поможет контролировать пандемию.

Российский врач заявил о необходимости создавать для не вакцинированных граждан «менее удобную среду» и привилегии для тех, кто привился. Так делают все развитые страны, резюмировал иммунолог.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Согласно документу, руководители регионов России могут ввести дополнительные выходные с сохранением зарплаты до 30 октября, а также после 7 ноября.