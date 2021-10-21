В оперштабе объяснили необходимость введения нерабочих дней в Москве

Введенные в Москве мэром Сергеем Собяниным нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября покроют два инкубационных периода «дельта»-штамма COVID-19. Так объяснила необходимость введения новых ограничений руководитель оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице, заместитель мэра Анастасия Ракова, ее слова приводит Оперштаб в своем Telegram-канале.

Ракова привела данные эпидемиологов, согласно которым инкубационный период индийского штамма COVID-19 составляет пять дней. Она подчеркнула, что для нерабочих дней власти специально выбрали период, который ассоциируется у россиян с отдыхом и не связан с походами в рестораны и магазины.

Заммэра добавила, что заболеваемость коронавирусом за месяц в Москве выросла в четыре раза, в число госпитализаций — в три. Сейчас число людей с устойчивым иммунитетом после вакцинации составляет меньше 3,4 миллионов человек.

В четверг, 21 октября, градоначальник объявил о введении режима нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября. Собянин отметил, что в этот период будет приостановлена работа организаций сферы торговли и услуг, а также заведений общепита.

19 октября Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Президент во время совещания с правительством поддержал ее предложение и заявил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Путин также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.