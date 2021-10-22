Власти Москвы высказались по поводу QR-кодов для общественного транспорта

В Москве опровергли планы по введению QR-кодов для поездок на общественном транспорте. Таким образом по этому поводу высказались городские власти, передает ТАСС.

«Нет. (...) Метро в эти дни и транспорт будут работать. Опять же с учетом загрузки понятно, что коллеги из транспортного комплекса ситуацию отслеживают, насколько большая нагрузка на транспорт, и, исходя из этого, принимаются другие решения», — заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

21 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября, а также анонсировал посещение театров и музеев города по QR-кодам. Градоначальник добавил, что максимальная заполняемость театров и музеев устанавливается на уровне 50 процентов. Вдобавок обязательным для посетителей станет использование защитных масок.

До этого вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в стране. Президент Владимир Путин поддержал ее, а также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и, если это необходимо, ввести нерабочие дни на неделю раньше — с 23 октября.