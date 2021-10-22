В Кремле оценили возможность введения более жестких ограничений из-за COVID-19

Песков: власти пока не рассматривают введение более жестких ограничений из-за коронавируса

Российские власти в настоящее время не рассматривают более жестких ограничительных мер для снижения заболеваемости COVID-19. Возможность их введения оценил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. С соответствующей инициативой к главе государства обратилась вице-премьер Татьяна Голикова. Вместе с тем в отдельных регионах она советовала принять аналогичные меры на неделю раньше, с 23 октября.