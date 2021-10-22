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Песков оценил вероятность демонстрации россиянам ревакцинации Путина

Дмитрий Песков рассказал, покажут ли россиянам ревакцинацию президента Владимира Путина
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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность демонстрации россиянам кадров ревакцинации Владимира Путина. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, покажут ли россиянам процесс ревакцинации, будет зависеть от мнения самого президента. На вопрос о том, изменилось ли мнение президента после первой вакцинации, Песков ответил, что ему об этом неизвестно. «Как он решит, так и будет. Но это личное решение человека», — заключил он.

Ранее Песков рассказал, что Путин непременно пройдет ревакцинацию от коронавируса. При этом он подчеркнул, что пока у российского лидера сохраняется очень высокий уровень титров антител.

В конце июня Путин сообщил, что привился российской вакциной «Спутник V». Массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 декабря 2020 года, однако для категорий граждан из групп риска прививка была доступна с 5 декабря.

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