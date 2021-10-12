В Кремле рассказали о ревакцинации Путина

Представитель Кремля Песков: Путин пока не ревакцинировался из-за высокого титра антител

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин пока не прошел процедуру ревакцинации от COVID-19, передает его слова РИА Новости.

Официальный представитель Кремля уточнил, что у Путина сохраняются высокие титры антител, а далее он будет следовать рекомендациям врачей. Журналисты спросили Пескова о ревакцинации президента, так как 14 октября у того будет полгода с момента прививки, уточняет агентство.

Владимир Путин рассказал, что привился российской вакциной «Спутник V», в ходе прямой линии 30 июня текущего года.

О своем высоком уровне антител после вакцинации глава страны говорил 30 августа.

