Оперштаб начал публиковать данные об уровне коллективного иммунитета

Оперштаб опубликовал данные о коллективном иммунитете в России на уровне 45,7%

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса начал публиковать данные об уровне вакцинации и коллективного иммунитета в России. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщается в его официальном Telegram-канале.

Отмечается, что вакцинация первым компонентом противокоронавирусного препарата произведена 53 511 786 раз, вакцинация полного цикла — 49 161 150 раз. Уровень коллективного иммунитета в России в настоящее время составляет 45,7 процента.

Ранее сообщалось, что в России обновлен рекорд по числу новых случаев COVID-19. В стране впервые с начала пандемии за сутки выявили 37 141 случай коронавируса. Больше всего заражений отмечено в Москве (8166), Санкт-Петербурге (3233) и в Московской области (2428).