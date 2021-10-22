В Москве впервые с июня выявили более 8 тысяч новых случаев коронавируса

В Москве впервые с 26 июня выявили более 8 тысяч новых случаев COVID-19 — 8166

В Москве за последние сутки выявили 8166 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Более 8 тысяч заражений COVID-19 выявлено впервые с 26 июня — тогда было зарегистрировано 8457 случаев.

8166 новых случаев COVID-19 выявили в Москве за сутки

Общее число выявленных в Москве случаев коронавируса составляет 1 753 847.

За сутки в столице зафиксировано 79 летальных исходов, всего с начала пандемии в городумерло 30 537 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 4162, общий — 1 552 735.