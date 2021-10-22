Власти российского региона ввели QR-коды при заселении в хостелы с 25 октября

В Орловской области будут требовать QR-коды при заселении в гостиницы и хостелы с 25 октября по 7 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона пояснил, что размещать прибывших в хостелах и гостиницах с 25 октября также можно при предъявлении справки о вакцинации или о перенесенном COVID-19 в последние шесть месяцев или отрицательном ПЦР-тесте.

Ранее в Воронежской области из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 ввели нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Так, на период нерабочих дней будут закрыты предприятия, салоны красоты, кафе и рестораны. Кроме того, в это время ограничат работу ночных клубов, развлекательных заведений и предприятий общепита.

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Согласно соответствующему документу, главы регионов могут ввести дополнительные выходные до 30 октября, а также после 7 ноября.