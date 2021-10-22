В Воронежской области ввели нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября

В Воронежской области из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 ввели нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, пишет ТАСС.

Ранее в Нижегородской области в связи с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса ввели нерабочие дни в период с 25 октября по 7 ноября включительно. Согласно указу главы региона Глеба Никитина, на это время многие организации в Нижегородской области приостанавливают работу, массовые мероприятия отменяются.

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Согласно соответствующему документу, главы регионов могут ввести дополнительные выходные до 30 октября, а также после 7 ноября.

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