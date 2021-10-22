Власти российского региона предупредили население о риске тотального локдауна

Если Псковская область к середине ноября не пройдет пик по коронавирусу, придется вводить тотальный локдаун. Такое предупреждение населению сделал губернатор региона Михаил Ведерников. Его видеообращение размещено во «ВКонтакте».

Губернатор отметил, что с 30 октября жителей Псковской области будут пускать в фитнес-клубы, бассейны, предприятия досуга только при предъявлении QR-кодов.

««Сейчас мы либо справимся и преодолеем пик заболеваемости к середине ноября, либо столкнемся с необходимостью вводить тотальный локдаун», — предупредил Ведерников. По его словам, предотвратить распространение коронавируса в регионе поможет вакцинация.

Ранее в Нижегородской области на фоне неблагополучной ситуации с распространением COVID-19 ввели нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября включительно. Согласно указу губернатора региона Глеба Никитина, на период нерабочих дней многие организации в Нижегородской области приостанавливают работу, массовые мероприятия отменяются.