В российском регионе власти введут QR-коды раньше заявленного

Замглавы Свердловской области Креков объявил о введении в регионе QR-кодов с 30 октября

В Свердловской области QR-коды для посещения общественных мест введут раньше заявленного времени — с 30 октября. Об этом на брифинге сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков, его цитирует ТАСС.

По его словам, ввести электронный документ в российском регионе для доступа в общественные места планировалось с 8 ноября.

Ранее власти Самарской области сообщили о введении дополнительных нерабочих дней, помимо основных, установленных указом президента Путина. Сроки действия режима будут определены до конца недели, уточнили в пресс-службе российского региона.